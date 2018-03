Moti sot në Maqedoni do të jetë me shi dhe erë të fuqishme gjatë gjithë ditës. Në orët e hershme të mëngjesit moti i paqëndrueshëm do të jetë më i shprehur në pjesën perëndimore t vendit, ndërsa pasdite në pjesën lindore të vendit parashikohen reshje të shiut me dendësi deri më 15 litra për metër katror.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga 8 deri në 12 gradë Celsius.

Në Shkup dhe rrethinë do të mbajë mot me shi, bubullima dhe erë të fuqishme me drejtim perëndimor. Temperatura e mëngjesit do të lëshohet në 10 gradë, ndërsa ajo ditore do të arrijë deri në 16 gradë Celsius./Telegrafi/