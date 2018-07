Koha në Maqedoni do të jetë me diell dhe dukshëm më nxehtë dhe ndërsa do të fryjë edhe erë veriperëndimore.

Temperaturat do të lëvizin nga 25°C deri 36°C.

Në Shkup dhe rrethinë do të jetë kryesisht me diell dhe me frymë veriperëndimore. Temperatura do të arrijë deri 34°C.

Nesër në fund të ditës ka kushte për shfaqje të shiut dhe të stuhisë në pjesë lokale të vendit./Telegrafi/