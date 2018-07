Koha në Maqedoni do të jetë me diell dhe nxehtëm kurse në pjesët perëndimore do të fyrejë erë në drejtim pervndimor.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizin prej 12°C deri në 21°C, kurse temperatura ditore nga 26°C deri 39°C.

Nga e hëna vjen mot jo stabil me shi dhe stuhi. Do të fyejë erë të fortë veriperëndimore, kurse temperaturat ditore dukshëm do të zvogëlohen./Telegrafi/