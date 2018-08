Moti sot në Maqedoni

Moti sot do të jetë kryesisht me diell dhe nxehtë. Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 12 deri në 19 gradë celcius, ndërsa temperatura ditore nga 28 deri 36 gradë celcius.

Në Shkup dhe rrethinë moti kryesisht do të jetë më diell dhe i nxehtë. Temperaturat do të lëvizin prej 19 deri në 34 gradë celcius.

Në ditët e ardhshme do të vazhdojë periudhë e ngrohtë dhe me diell me vranësira mesatare lokale. Nga dita e martë në orët e pasdites në pjesët malore do të ketë kushte për mott të ligë më reshja të shiut dhe stuhi./Telegrafi/