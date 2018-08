Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe i ngrohtë me vranësira ë vogla lokale, ndërsa në orët e pasditës në male vranësirat do të rriten,.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë prej 10 deri në 19 gradë Celsius, ndërsa ajo e ditës nga 29 deri në 36.

Në Shkup kryesisht do të kemi mot në nxehtë me erë të dobët nga verilindja, Temperatura e mëngjesit do të bjerë deri në 15 gradë Celsius ndërsa ajo e ditës do të arrijë deri në 35 gradë Celsius.

Të dielën dhe javën e ardhshme në orët e pasditës priten të kemi mot jostabil me shi të rrëmbyeshëm dhe veëtima.