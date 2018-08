Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë, me erë të dobët me drejtim të ndryshueshëm.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 10 deri më 20 gradë celsius, ndërsa ato të ditës deri 33 grade

Në shkup temperaturat do të ndryshojnë prej 18 deri më 33 gradë. Indeksi i rrezeve UV do të jetë 9.