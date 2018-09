Moti sot në Maqedoni

Moti sot do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare. Nga paditja, posaçërisht në perëndim të vendit do të ketë vranësira të me reshje të shiut dhe stuhi të rralla.

Gjatë pasdite do të ketë reshje të shiut diku në pjesën e veriut dhe veri-perëndimorit, ndërsa deri në fund të ditës reshjet do të ndalojnë.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga 9 deri në 19 gradë celcius, ndërsa temperatura ditore nga 26 deri 33 gradë celcius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë me diell dhe me vranësira. Gjatë pasdites do të ketë më shumë vranësira dhe do të ketë kushte për shi. Temperatura do të lëviz prej 14 deri 28 gradë celcius.