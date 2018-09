Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare, ndërsa do të fryjë edhe erë e dobët veriperëndimore.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej 7 deri 16 gradë gradë celsius, ndërsa temperatura ditore prej 26 deri 34 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë me diell dhe vranësira mesatare, ndërsa temperatura do të lëvizë prej 13 deri 32 gradë celsius.