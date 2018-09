Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe me vranësira mesatare, ndërsa do të fryjë edhe erë e dobët veriperëndimore.

Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej 7 deri 16 gradë gradë celsius, ndërsa temperatura ditore prej 23 deri 33 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë me diell, ku temperatura e mëngjesit do të arrij deri në 12 gradë celsius, ndërsa temperatura ditore deri 30 gradë celsius./Telegrafi/