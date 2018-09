Moti sot në Maqedoni do të jetë me diell dhe i ngrohtë. Në disa vende të larta malore do të ketë vranësira dhe do të fryjë erë e lehtë lindore.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 6 deri 14 gradë, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 26 deri 32 grad celcius.

Deri të hënën moti pritet të jetë stabil dhe i ngrohtë, ndërsa ndryshim të temperaturave pritet të ketë ditën e martë.