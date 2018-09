Moti sot do të jetë me diell dhe i ngrohtë. Në disa vende të larta malore do të ketë vranësira dhe do të fryjë erë e lehtë.

Temperatura minimale e ditës do të jetë 13 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale e ditës do të jetë 30 gradë celsius.

Deri në fund të javës pritet që moti të jetë i ngrohtë, ndërsa nga dita e martë pritet rënie të temperaturave.