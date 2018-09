Moti sot në Maqedoni do të mbajë mot kryesisht me diell dhe me vranësira mesatare, ndërsa do të fryjë erë në drejtim të ndryshueshëm.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 9 deri 16 gradë, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 11 deri më 22 gradë Celsius.

Në Shkup parashikohet kryesisht mot me diell me vranësira të vogla. Temperatura e mëngjesit do të zbresë deri në 18 gradë, ndërsa e ditës do të arrijë prej 11 deri më 22 gradë Celsius.

Ditë të mbarë!