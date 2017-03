Mourinho paguhet 2 herë më shumë se Guardiola

Portugezi i Manchester United është trajneri më i paguar në botë. Ai fiton dy herë më shumë se katalanasi Pep Guardiola në stolin e Manchester City. Paga e “Special One” është e pashoqe në botën e futbollit. I mbërritur verën e vitit të kaluar në “Old Trafford”, Mourinho është trajneri më i miri i paguar në botë, me një pagë prej 28 milionë eurosh në sezon, sipas një studimi të bërë nga “France Football”. Në këto të ardhura të trajnerit të “Djajve të Kuq” llogaritet paga bruto, shpërblimet dhe përfitime të tjera nga reklamat. I dyti në listë është italiani Marcelo Lippi, trajneri i Kinës sot, me 23.5 milionë euro. Laurent Blanc vjen i treti, që merrte si trajner i PSG-së 20 milionë euro. E kështu me radhë: Carlo Ancelotti i Bayern Munich me 15.8 milionë euro dhe Pep Guardiola i Manchester City me 14.5 milionë euro. Duke krahasuar shifrat, bie në sy se Mourinho e “dërrmon” Guardiolën, sepse merr gati dyfishin e trajnerit të ekipit tjetër nga Manchesteri.