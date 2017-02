MPB zbulon se kush vozitet me “atë me shkronjën M”

Mercedesi i blinduar i blerë në vitin 2012 për 600.000 euro për të cilin PSP hapi rastin “Tanku” gjendet në Qeveri dhe, siç thonë nga MPB për “Meta”, përdoret si “automjeti kryesor për mysafirët e lartë të delegacioneve të huaja”.

Nga MPB thonë se Mercedesi shpesh përdoret edhe “në raste kur për shkak të makinave të vjetruara të blinduara me të cilat barten presidentit i shtetit, kryetari i Kuvendit dhe kryeministri” s’mund t’u përgjigjen standardeve të sigurimit dhe Vendimi për sigurimin e personave dhe objekteve.

Në gjuhën tonë, do të thotë se me “atë me shkronjën M” prej 600.00 euro voziten Gjorgje Ivanov, Trajko Veljanovski dhe Emil Dimitriev, nëse sigurimi i tyre vlerëson se ashtu duhet.

Më 24 janar, PSP kumtoi se ka hapur lëndën “Tanku” ku dyshohen dy persona, të cilët ngarkohen për keqpërdorim të detyrës zyrtare në periudhën shkurt/ tetor 2012 për “ta plotësuar dëshirën e kryeministrit të atëhershëm” (Nikola Gruevski, v.j) për furnizim me “automjet special”.

Në bombën 31 që LSDM e publikoi më 13 maj 2015, në bazë të cilës PSP hapi hetimin, për blerjen e Mercedesit flasin kryeministri i atëhershëm Gruevski dhe ish ministrja e brendshme, Gordana Jankuloska.