Ministria e Jashtme e Maqedonisë i është përgjigjur zëvendës kryeministrit për siguri dhe ministrit bullgar të Mbrojtjes Krasimir Karakaçanov, i cili dje deklaroi se gjuha maqedonase nuk ekziston.

Ne kemi nënshkruar një marrëveshje miqësie dhe do të ndërtojmë miqësi, por kjo nënkupton mirëkuptim reciprok, respekt dhe kujdes për interesat e fqinjit. Republika e Maqedonisë do të vazhdojë me politikën proaktive, konstruktive dhe të fqinjësisë së mirë, në frymën e Marrëveshjes së nënshkruar me Bullgarinë dhe vlerat evropiane nga të cilat udhëhiqen të dy vendet, thuhet në letrën e MPJ.

Ministri bullgar i Mbrojtjes dje në profilin e tij në rrjetin social Facebook ka komentuar deklaratën e kryeministrit Zoran Zaev në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë ku tha se Marrëveshja e Prespës edhe një herë e konfirmon ekzistimin e gjuhës maqedonase.Kurse sipas ministrit bullgar gjuha maqedonase nuk ekziston dhe se nuk do të lejojë që të dikush fshehtas të aplikojë një gjuhë të tillë.

