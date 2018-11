Ligjërisht jemi të obliguar t’ua mundësojmë blerjen e parcelës atyre që shtrojnë kërkesë të cilët do ta respektojnë bazën ligjore përveç në raste nëse toka ndërtimore në pronë të RM-së në pajtim me planin urbanistik në fuqi është paraparë për ndonjë objekt me interes publik, theksojnë nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve pas reagimeve në opinion për shitjen e parcelës me qëllim të “ndërtimit kolektiv me objekte afariste” në pajtim me Planin Urbanistin të Detajuar të Komunës Qendër dhe ndërtesat e planifikuara me shumë kate.

