Muhamed Zekiri dhe Zoran Zaev pushojnë në Ohër!

Deputeti i LSDM-së Muhamed Zekiri ka plasur sot në rrjetin social Facebook, një fotografi nga liqeni i Ohrit, ku edhe janë vendosur me pushime, bashkë me kryeministrin Zoran Zaev.

Zekiri në FB shkruan: “The time is always right to do what is right.”

Martin Luther King Jr

Ku në shqip do të thotë: “Është gjithmonë koha e duhur, për ta bërë atë që është e drejtë” Martin Luther King Jr

Qeveria para dy ditëve publikoi raportin e pushimeve, ku Zaev do të qëndrojë për pushime bashkë me familjen në Ohër!/Pa Censurë