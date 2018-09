Muhamed Zeqiri ka një lajm të mirë për referendumin

Nënkryetari i LSDM-së, Muhamed Zeqiri është i bindur se referendumi i ditës së diel do të jetë i suksesshëm. Në intervistën për Nova Makedonija, deputeti Zeqiri është shprehur i kënaqur edhe nga rrjedha e fushatës, transmeton Gazeta Lajm.

“Fushata i dha rezultatet e saj, e kjo do të konfirmohet edhe në ditën e votimit, të dielën, më 30 shtator. Mendoj se edhe ata që kishin ndonjë dilemë, tani e kanë të qartë se çka do të thotë për qytetarët e Republikës së Maqedonisë anëtarësimi në NATO dhe BE. Ne jemi të bindur në suksesin e referendumit. Jemi të bindur se shumica e qytetarëve, respektivisht më tepër se gjysma e atyre që do të dalin në zgjedhje do të jenë për Maqedoni evropiane dhe do të votojnë pozitivisht lidhur me anëtarësimin në BE dhe në NATO dhe për pranimin e marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë”, ka theksuar Zeqiri.

