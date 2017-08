Muki ja çka thotë për deponinë e Tetovës

Deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri ka thënë se qeveria e Maqedonisë ka siguruar mjete për dislokimin e deponisë të Tetovës dhe puna do të fillonte nesër. Mirëpo dy ditë para dikush që ka qenë në dijeni të kësaj i ka vënë zjarrin.

“Qeveria e RM-se ka siguruar mjete dhe ka firmosur marreveshje per dislokimin dhe pastrimin e deponise ne Tetove, proces ky qe duhet te filloje te henen (neser). Dikush kete e ka ditur dhe per kete shkak 2 dite para fillimit te pastrimit dhe dislokimit ka ndezur deponin me qellim qe te mos ndodhe ose te shtyhet ky proces, me ç’rast eshte rrezikuar shendeti i banoreve te Tetoves.

Interes i kujt eshte kjo?

Vlersojeni vete Ju te nderuar” tregon Zekiri.