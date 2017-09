Muki: Mos u talleni me Milikijen, ajo është nënë, grua dhe motër e jona

Deputeti i LSDM-së Muhamet Zekiri sot ka dalë në mbrotje të kandidates së LSDM-së për

Haraçinën Melikije Halimin ku në rrjetet sociale qarkullon një video e cila tregon nivelin e saj

intelektual para opinionit, njofton TetovaSot.

“Para se te perqeshni dhe mundoheni te talleni me kandidaten per kryetare te Haraçines

Melikije Halimi do t’ju kisha lutur te keni parasysh se ajo parasegjithash eshte nene, grua dhe

moter e jona.

Video qe qarkullon eshte filmuar para fillimit te fushates dhe e njejta jashte cdo norme etike

gazetareske eshte keqperdorur dhe leshuar ne qarkullim. Ka qene kontakti i saj i pare me

kameren dhe mediat dhe kjo sigurisht do ti sherbej si pervoje gjate karieres se saj si fetyre

publike ne te ardhmen.

Kjo qe i ka ndodhur asaj mund ti kishte ndodhur ndoshta çdokujt qe per here te pare do te

ballafaqohej me kamerat dhe mediat.

Sidoqofte nuk eshte pjese as e kultures sone kombetare e fetare por edhe njerezore te

nençmohet dhe perqeshet nje femer, nene dhe moter e jona.

Verdiktin me te mire kush do ti perfaqesoj banoret e komunave ne pergjithesi perfshire edhe

Haraçinen do ta japin qytetart me 15 tetor.

Mos harroni se edhe pas ketyre zgjedhjeve jeta e perditshme do te vazhdoje, ndersa ne si

bashkeqytetar, fqinje e farefise pavarsishte binjdeve politike do te vazhdojm te kominukojm

me njeri tjetrin” ka shkruar Muhamed Zekiri.