Muki për flamurin shqiptar në Kumanovë: Kjo i shërben vetëm Gruevskit

Pas heqjes së flamurit shtetëror në qendër të Kumanovës dhe vendosjes së atij kombëtar shqiptar, ka reaguar edhe deputeti i LSDM-së, Muhamed Zekiri.

Ai këtë akt e ka quajtur akt të turpshëm dhe se kjo i shërben vetëm partisë së Nikolla Gruevskit dhe VMRO-DPMNE-së.

“Si deputet i NJZ 2 ku ben pjese edhe Kumanova, dua tu them gjithe qytetareve se kjo qe ndodhi sot ne kete qytet eshte akt i turpshem dhe ne sherbim te regjimit Gruevski dhe askujt tjeter.

I beje thirrje qytetareve ne kete qytet pavarsishte perkatesise etnike te ruajn qetesin dhe gjakftohesin pasiqe paqa dhe mireqenja mes gjithe neve eshte e nje rendesie te vecante dhe kjo eshte pergjigja me e mire qe duhet tua japim atyre qe i fryejn zjarrit dhe duan te shpetojn nga pergjegjesi kriminelet. Kriminielet e regjimit ne krye me Gruevskin do te japin llogari, mos lejoni te jeni pjese e skanareve dhe tentimeve per te shpetuar keta kriminel”, shkruan në fb, Muhamed Zekiri.