Muki reagon ndaj lajmit të ‘Kurir’: “Zeqiri dhe Kasapi largohen nga LSDM-ja!”

Gazeta ” Kurir” ka shkruar se deputetet Muhamed Zekiri dhe Glylymsere Kasapi largohen nga LSDM-ja.Per kete lajm menjeher ka reaguar deputeti Zekiri I cili tha se: Muhamed Zekiri dhe Gjylymsere Kasapi asnjehere si me me pare jemi te lidhure me kryetarin tone Zaev, Shqiptaret, romet, turqit, maqedonasit, boshnjaket te gjithe se bashku I thane jo krimit, terorizmit te udhehequr nga Gruevski, Mijallkov dhe Cavkov, qytetaret e Maqedonise jane gjithqka qka kemi, Po vjen jeta ne Maqedoni, keshtu ka rreauguar Zekiri ndaj kesaj gazete.

Ja dhe postimi I tije ne facebook

Шта је КУРировци шта сте се уплашили

Зекири, Касапи и целото членство на СДСМ никогаш посплотени околу нашиот претседател Зоран Заев не биле. И албанци и македонци и турци и роми и бошњаци и срби СИТЕ едногласно кажаа НЕ на криминалот и терористите предводени од Груевски, Мијалков, Чавков и останатата багра!!!

Македонија и нејзините граѓани сé се што имаме!!!

Доаѓа ЖИВОТ во Македонија!!!!