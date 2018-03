Mundje/Alili në finalen e turneut prestigjioz “Zlati Dinev” në Bullgari

Në Gallabovo të Bullgarisë, sot dhe nesër (të shtunën dhe të dielën), po zhvillohet turneu prestigjioz në mundje për fëmijë “Zlati Dinev-Roydev”, me ç`rast i njëjti është i vetmi edhe në kalendarin zyrtar të Federatës Ndërkombëtare të Mundjes (UWW).

Prej atje vijnë lajme të gëzueshme, pasi mundësi i “Lirisë”, Besir Alili ka shkëlqyer edhe njëherë, duke arritur të plasohet në finalen e madhe në kategorinë deri më 44 kg.

Alili në rrugëtimin e tij drejt finales të madhe mposhti tre kundërshtarë, ndërsa për medaljen e artë do të luftoj gjatë ditës së nesërme (e diel), kur do të ndeshet me medalistin e bronztë nga Europiani për fëmijë, gjeorgjianin, Giorgi Gogritciani.