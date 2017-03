Mundje/ Liria, tre kampion tek seniorët, dy tek kadetët

Gjate ditës së shtunë, në Radovish u organizuan Kampionatet Zgjedhore të Maqedonisë për grupmoshat e seniorëve dhe kadetëve me ç’rast K.M. “Liria” arriti të fitoj gjithsej pesë tituj të kampionit në të dyja grupmoshat.

Tek seniorët, kampion zgjedhor të Maqedonisë u shpallen Elmedin Sejfullau (61 kg), i cili vazhdoi dominimin e plotë në mundjen e vendit tonë, më pas Riad Rexhepi në kategorinë deri më 65 kg, si dhe mundësi më i moshuar i klubit dhe ai i cili duhet vecuar me paraqitjet e shkëlqyeshme, Ramazan Bakija, që u shpall kampion zgjedhor i Maqedonisë në kategorine deri më 125 kg.

Tek senioret, nga klubi i Lirisë i fituan edhe dy vende të dyta dhe gjashtë vendë të treta, ndërsa në konkurrencë ekipore ishin bindshëm të parët me gjithsej 36 pikë të grumbulluara.

Ndërkohë, në konkurrimin e kadetëve kampion zgjedhor të Maqedonisë u shpallën Orhan Xhaferi në kategorinë deri më 63 kg dhe Astrit Ismaili edhe ate deri më 69 kg, me çka me automatizëm rezervuan vendin e tyre në reprezentacionin e Maqedonisë. Në këtë grupmoshë ata fituan edhe tre vende të dyta dhe dy të treta, ndërsa në konkurrencë ekipore dolën të dytët me 28 pikë të tubuara.