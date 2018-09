Mundje/Xhaferi:I urojmë fat Fati Vejselit

Në qytetin sllovak Tërnava po zhvillohet botërori i mundjes për junior. Në këtë ngjarje të madhe sportive, Maqedonia përfaqësohet nga Fati Vejseli, i cili do të garoj në kategorinë deri më 65kg. Mundësi i KM Liria të premten e ka paraqitjen e tij të parë ku do të përballet me mundësin bullgar, Nikola Levenov. Trajneri i tij Sufijan Ismaili pret mjaftë nga Vejseli, mundësi ynë premtues.

“Presim paraqitje shumë të mirë nga Vejseli, i cili në raundin eliminator do të ndeshet me mundësin bullgar, Levenov. Shpresojmë në fitore dhe i urojmë fat të garuesit tonë. Ndërsa, për shkak të problemeve teknike nuk do të mund të marrë pjesë Bujamin Nushi”, deklaroi Nusret Xhaferi, udhëheqës i grupit të reprezentacionit të Maqedonisë në mundje.