Mundje/Tefejuzi, kampion për kadetë, nënkampion për seniorë!

Klubi i mundjes Tefejuz nga Shkupi vazhdon me sukseset e tij në sportin e mundjes. Ata të shtunën në kampionatin zgjedhor të Maqedonisë për kadet në mënyrë bindëse kanë zënë vendin e parë me 40 pikë më tepër se vendi i dytë, kurse në konkurrencë të seniorëve zunë vendin e dytë me 21pikë.

Në konkurrencen e seniorëve kanë fituar dy tituj kampioni, një vend të dytë dhe një të tretë.

Ndërsa, në atë të kadetëve kanë fituar dy vende të para, dy të dyta dhe pesë të treta.

Kampionati është mabjtur të shtunën në Radovish.

Ja rezultatet në konkurrencë të kadetëve:

Idriz Idar (42kg), i pari

Agan Mamuti (42kg), i treti

Aid Salihasi (46kg), i pari

Alban Haki (46kg), i dyti

Muhamed Ismani (50kg), i treti

Edon Cakolli (50kg), i treti

Abdulekerim Murati (58kg), i treti

Furkan Ametovski (58kg), i dyti

Suat Ali (76kg), i treti

Ja rezultatet në konurrencë të seniorëve:

Armin Idrizi (57kg), i dyti

Behar Mamuti (70kg), i pari

Bunjamin Nuishi (74kg), i pari

Ramadan Mustafovski (86kg), i treti