Mungesa e barnave për sëmundje të rralla është gënjeshtër

Ministria e shëndetësisë pothuajse u paralizua deri një javë më parë për shkak të mungesës së një ministri. Zëvendësministri Goce Cakarovski për televizionin Telma ka thënë se e udhëheqja e plotë e qeverisë kishte marrë një javë më parë, ndërsa më herët, siç tha ai vetë, ishte “Mbretëresha Angleze.”

Për shkak të mungesës së barnave për sëmundjet e rralla tha se ka depo me shumicë, por pse nuk janë tek pacientët, ai shtoi se me ka interesa të tjera që nuk do ti thotë haptazi.

“Mungesa e barnave bëhet artificialisht”, thotë Cakaraodski.

Sipas tij, ka edhe interesa dhe qëllime të tjera prapa, dhe jo se nuk ka të vërtetë. “Si mund të mos ekzistojnë ilaçet kur janë në depot e shitësve me shumicë dhe thonë se nuk janë në Maqedoni”, thotë Ckarovski. Sipas tij, pasi problemi nuk është mungesa e barnave, por se disa barna për sëmundjet e rralla nuk duket ofertuesi, i cili do të sjellë në Maqedoni. Cakarovski tha se jo të gjitha medikamentet e reja u sollën për dy muaj në vend.

Cakarovski shtoi se me përfaqësues të shoqatave për sëmundje të rrallë , të cilët kërkojnë masa për planifikim për blerjen e ilaçeve për sëmundje të rralla për vitin 2018. Si fillim për të shmangur mungesat dhe për të përgadit ilaçe për një vit.

“Përgatitjet për furnizimin e vitit 2018 duhet të fillojnë tani, përndryshe nuk do të keni një furnizues. Ata janë furnizuesve të mëdhenj, prodhues të ilaçeve, sasitë janë planifikuar për dy vjet përpara”, tha Natasha Angjeleska nga shoqata HAE.

Vesna Aleksovska Aleanca Kombëtare për sëmundje të rralla theksoi se Programi për sëmundjet e rralla nuk ka një koordinues, i cili mund të administrojë punën mes institucioneve përgjegjëse për sëmundjet e rralla.

Maja Aleksievski Dimic nga shoqata për sëmundje të rralla Wilson tregoi se ata kanë informata jozyrtare se ilaçet për smundjet Wilson i kanë në Maqedoni tashmë gjashtë javë, por askush nuk jep urdhër që ata të arrijnë në depo.

Komenti i Zëvendësministrit të Shëndetësisë për këtë ishte se kishte mungesë të komunikimit dhe koordinimit dhe se duhej korrigjuar. Ndërsa Cakarovski ka shtuar se nuk duhet të ketë mungesë të ilaçeve nëse një furnizues merr një detyrim për ta blerë atë gjatë gjithë vitit./d.k/

