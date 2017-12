Mungesa e rrogave, çerdhet e Çairit në grevë

Jemi në grevë për shkak të mos pagesës së pagave”. Njoftime të këtilla sot ishin vendosur në të gjitha dyert e dy objekteve të çerdhes “Borëbardha” në komunën e Çairit. Vendimi për grevë ishte i njëzëshëm nga të gjithë 75 të punësuarit në këtë institucion të cilët tashmë dy muaj janë pa paga. Në çerdhe sot ishin vetëm dy fëmijë. Drejtuesit e Sindikatës kërkojnë zgjidhjen e problemit duke përkujtuar se gjysma e të punësuarve kanë kredi dhe janë nëna vetushqyese.

Nuk kërkojmë asgjë më shumë, kishte grevë për rritje të rrogës e shumë kërkesa tjera, ne kërkojmë vetëm atë themelore, pagesën e rrogës për muajin nëntor sa më shpejtë të është e mundur. Nëse na jepet ndonjë shenjë e mirë se do të rregullohet ne menjëherë do ta ndërpremë grevën ose e lëmë në heshtje në marrëveshje me personeli, kjo është e gjithë arsyeja. 08.38 Kur barku është I uritur koka nuk punon, vërtet këtu ishte fundi, të gjithë jemi me kredi, unë në organizatë kam 13 nëna vet ushqyese që varen nga kjo rrogë – deklaruan nga Sindikata.

Të shqetësuar për grevën e nisur janë edhe prindërit, disa prej të cilëve përveç çerdheve nuk kanë vend tjetër për të strehuar fëmijët./AlsatM