Murray, 6 javë pushim

Telashe pafund për tenistin britanik Andy Murray, që do të mungojë për 6 javë në fushë. Lajmin e ka konfirmuar vetë tenisti, që tha se problemi në bërrylin e djathtë është më i rëndë nga parashikimi, duke e detyruar të mungojë gjatë gjithë prillit. Për pasojë, numri 1 në botë për meshkuj nuk do të luajë me kombëtaren në Kupën Davis ndaj Francës dhe pritet të rikthehet më 7 maj, në turneun Masters të Madridit.Gjithsesi, një datë më e saktë do të mësohet më vonë, ndërkohë që Murray synon të jetë gati për grand slemin e Roland Garros, që zhvillohet në fund të majit. “Shpresoj që situata të qartësohet sa më shpejt dhe të rikuperoj për pjesën e mbetur të sezonit”, u shpreh Murray, duke u kërkuar ndjesë fansave që do të mungojë kaq gjatë. Britaniku u tërhoq nga turneu Masters i Majemit bashkë me Djokovic, por nuk rrezikon të humbasë kreun e renditjes botërore.