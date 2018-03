Musliu: Edhe Sileksi do të kaloj si kundërshtarët tjerë

Shkëndija, ditën e shtunë (ora 14:00), në terren të vet në stadiumin e qytetit në Tetovë e pret Sileksin. Mbrojtësi Visar Musliu pohon se e respektojnë Sileksin, por thekson se edhe këta do të kalojnë sikur kundërshtarët tjerë në Tetovë dhe në stadiumet tjera.

“Është një ndeshje e radhës për ne, por me rëndësi të njëjte sikur të gjitha ndeshjet tjera në të cilën nuk ndryshojmë kursin dhe prezantimin për të dal me tre pikë. Respektojmë shumë Sileksin që po dëshmon se ka cilësi duke qëndruar sërish edhe në këtë kampanjë në vend të tretë menjëherë pas dy pretendetëve për titullin e kampionit, por ne i marrim ndeshjet një nga një kështu që për momentin kjo përballje është më e rëndësishmja, me një qasje serioze dhe me maksimumin e të gjithëve kërkojmë të vazhdojmë serinë e rezultateve pozitive që është fitorja dhe nuk e kemi ndërmend të ulim ritmin as edhe kur ta sigurojmë matematikisht titullin e kampionit posaçërisht deri sa ta bëjmë këtë, pra në këtë ndeshje shkojmë për tre pikë”, pohoi mbrojtësi i Shkëndijës, Visar Musliu.

Ndeshjet, java e 24-t

E shtunë, ora 14:00

Akademija Pandev-Pelister

Vardar-Renova

Shkëndija-Sileks

Pobeda-Rabotnicki

e diel, ora 14:00

Shkupi-Sileks

Renditja;

Shkëndija 59

Vardar 43

Sileks 36

Shkupi 29

Rabotnicki 28

Akademija Pandev 28

Renova 25

Pobeda 22

Pelister 21

Skopje 17