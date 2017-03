Musliu: Nishani vjen në Preshevë si presidenti mbarëshqiptar

Me ftesë të kryetarit Kamberi, presidenti shqiptar Bujar Nishani me 7 mars do vizitojë Bujanocin dhe Preshevën. Në një prononcim për agjencinë e lajmeve “Presheva jonë” nga kabineti i presidentit shqiptar, respektivisht nga këshilltari i presidentit Nishani prof.dr. Flamur Gashi, ai ka konfirmuar vizitën e presidentit Nishani, që do t’ia bëjë nesër në Lugines se Presheves.

Në anën tjetër Presheva dhe Bujanoca tashme janë pushtuar me flamuj kuqezi dhe bilborda te presidentit shqiptar Bujar Nishani me mbishkrimet “Mirë se na vjen president!..”

Këtë vizitë të shumëpritur të Kreut të Shtetit shqiptar e kanë mirëpritur edhe liderët e Luginës së Preshevës, të cilët e cilësojnë si një vizitë historike.

Ish-kreu politik i UÇPMB-së dhe aktualisht kryetar i Kuvendit të Bujanovcit dhe KKSH-së z.Jonuz Musliu është shprehur se “Kosova Lindore sot ka festë. Ketë feste e kemi pritur qe me shekuj qe te na vizitoj nje president shqiptar në Luginen e Preshevës dhe ja, më në fund u realizua ëndrra jonë. Ardhja e Nishanit ne Bujanoc dhe Presheve ka nje domthënje të madhe, eshte kjo nje vizite historike, vizite e mileniumimi tonë, meqë ky shekull do te jete i shqiptarëve..”

Musliu ne ketë interviste per agjencie e lajmeve “Presheva Jonë” ka sqaruar se “Nukloci nuk eshte president. por Nishani për shqiptarët e Luginës. Nishanin, ne nuk e presim si president te Shqiperisë, por të shqiptarëve. Si mund ta quajmë Nikolicin presidenti i ynë kur na e kthen pushken, kur kerkon lufte me shqiptaret?!. Ai, sikur të ishte vertete president i yne, do ta kishte vizituar bile një herë Preshevën. E dini se gjatë hostorise se Lugines se Presheves, kurrë kembë enje presdieni të Serbise nuk ka shkelur ?!..”

“Prandaj, zoti Nishani eshte edhe president i i yni te cilet i deshirojme mirsderdhje si ne shtëpine tij, buke kripe e zemër. Insitucione tona lokale, shoqatat e qytetaret te gjitha përgatitjet i kanë bëre nga tepia e kuqe deri tek kërkesat tona për presidentin e shqipareve. “, ka deklaruar për agjencine e lajmeve “Presheva jonë”, Musliu.

Se cfare do te bisedoni dhe kërkonin nga Presiudinti Nishani z.Musliu ne vazhdim ka pohuar se “bisedat do te perqëndrohen kryesisht rreth intensfikimit te bashkepunimit dhe vizitave me te shpeshta mes Tiranes dhe Presheves. Natyrisht do te prezentoje rpblmet , sheqëtsimet tona ne rarfshin kombëtar përballë politikave diskriminuese nga Beogradi. Derisa serbet kerkojne ndihme nga vëllezërit rus armatim, tanke e MIG luftarak, ne do t’i kërojme nga Tiranë nga vëllezrit tanë shqiptare përmes presidentit Nishanit lapsa, fletore dhe libra…”

Musliu ne fund ka theksuar se “nga Nishani si nje president i nje vendi, tashme me ndikim, anetare e NATO-s si nje faktor kyq i paqes dhe stabilitetit ne rajon, qe në bashkepunim nderkombëtarët te ushtrojne presion ne Serbi për të njohur diplomat e studentëve ku Beogradi dhe Prishtina qe 5-6 vjet luajne pingpong politik ne Bruksel me shqiptaret e Luginës duke avancuar statusin e serbëve në Kosovë..”