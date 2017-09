Qytetarët kërkojnë udhëheqësi të jetë i aftë në aspektin menaxherial, të cilët të bëjnë zgjidhjen praktike me problemet me të cilat ballafaqohen. Udhëheqësi duhet të jetë me kredibilitet moral. Të mos jetë i rënduar me të kaluar të errët.

Këto janë pritjet të cilat theksohen më shumë te qytetarët në raport me kandidatët për të parët e komunave, sipas kryeredaktorit të revistës “Shenja”, Latif Mustafa.

Këto komente Mustafa i ka bërë në emisionin “Agora” të LajmTV./LajmTV/