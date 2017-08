Si pasojë e mungesës së institucioneve shtetërore për mbrojtjen e kësaj kulture, në disa zona me banorë shqiptarët, janë hapur muze nëpër shtëpi, me koleksione etnografike dhe me objekte të kulturës materiale.

Zëri i Amerikës njofton për këto përpjekje për ruajtjen e traditës: