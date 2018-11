Muzika Reggae është shtuar në listën e trashëgimisë kulturore të paprekshme, ku Kombet e Bashkuara kanë thënë që ky është një zhanër që duhet mbrojtur dhe promovuar.

Muzika reggae, e cila ka prejardhjen prej Xhamajkës nga vitet 1960, duke falënderuar artistët si “Toots”, “Maytals”, “Peter Tosh” dhe “Bob Marley”, u vendos në këtë listë si trashëgimi kulturore e paprekshme.

Reggae është një muzikë socio-politike, sensuale dhe shpirtërore, ka thënë UNESCO, shkruan rtv21.tv

Reggae u bë e njohur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës por lulëzoi në Britaninë e Madhe, e cila u bë shtëpi për shumë imigrant xhamajkan, që nga përfundimi i Luftës së Dytë Botërore.

Përfaqësuesi i kësaj muzike është padyshim Bob Marley, i cili për xhamajkenët është një revolucionar që nëpërmjet këngës zgjonte ndërgjegjen ndër masat kundër anarkistëve në pushtet.

Falë koncerteve të shumta që mbajti në Afrikë, ai u bë urë lidhëse mes Xhamajkës dhe pjesës tjetër të kontinentit. Por, mbi të gjitha Marley ishte zëri i dashurisë romantike dhe vëllazërore në mbarë botën.

Disa nga këngët më të dëgjuara të Bob Marley-t janë këto si: “Is this Love”, “No Women No Cry”, “Could You Be Loved”, ” I Shoot The Sherif” e të tjera.

UNESCO e ka vlerësuar këtë muzikë si unike dhe me një kontribut të rëndësishëm në botë për çështjet e padrejtësisë, rezistencës, dashurisë dhe njerëzimit, dhe që ka përcjellë mesazhe të forta për njerëzimin.

Kujtojmë që zhanri reggae u këndua edhe në trojet shqiptare, nga këngëtarja e njohur, Teuta Selimi. Artistja në vitin 2002, lansoi këngën “Çka po dojm”, e cila u bë hit në atë kohë dhe Teuta u konsiderua si e para që këndoi këtë rrymë.