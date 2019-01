Pavarësisht statistikave nga goja e qeverisë, fakti është që çdo vit qindra në mos mijëra të rinj shqiptarë marrin rrugën drejt emigrimit për një jetë më të mirë.

Familjarët i drejtohen kryesisht Francës dhe Gjermanisë si azilkërkues, ndërsa të rinjtë Britanisë së madhe, konkretisht Anglisë.

Anglia është kthyer për të rinjtë e vendit tonë në “tokën e premtuar”, ku paratë nxirren shpejt edhe pse me një rrezik të madh mbi shpatulla.

E një rrezik më i madh akoma ju kanoset këtyre të rinjve gjatë rrugës për në Britani.

Një rrugë është ajo nga porti i Spanjës, ku presin me ditë të gjata deri sa u vjen rasti për të hipur në ndonjë kamion mallrash ose direkt në tragete.

Ditën e sotme një i ri që po ndjek pikërisht këtë rrugë nga Spanja drejt Anglisë, ka dërguar në JOQ Albania një foto të një letre që e ka gjetur.

Letra i takon datës 27 dhjetor 2018 dhe është gjetur në Bilbao, Zierbena.

Letra lexon:

Na ka ik zari në këtë vend k**i.

Sot është 27 dhjetor dhe ikën anijet e fundit, vari ka**n, do e festojmë vitin e ri në port poshtë çadrave.

Shyqyr që kemi këto tezet dhe vijn e na japin naj gjo të ngrohtë për të ngrënë se s’kemi ku ngrohemi.

P*** s’na e japin se do ishim ngrohë më mirë.

Me pak fjalë këtu jemi si ujqërit në borë, vuajtje q*ja r*bt.

Me respekt shqipet në Spanjë.”