Nacionalizmi serb, ai shqiptar dhe Samiti i Trieshtës

FADIL LEPAJA

Muajin e kaluar , u mbajt Samiti i Trieshtës, i cili u kualifikua herë si një marrëveshje historike, herë si krijim i një jugoslavije të re, ndërsa nga të tretët u kualifikua si tradhti e interesave nacionale.

Sa është historike, sa është jugosllavi e re dhe sa tradhti? Me gjasë se është nga të gjitha nga pak. Në pjesën mbetur, nga Ish Jugosllavia , e cila ende nuk është përfshirë në BE, pjesa më e madhe e problemeve kanë të bëjnë me marrëdhëniet (ar)miqësore, shqiptaro-serbe.

Përkundër shumë gjakut të derdhur, përkundër okupimeve serbe, në shekullin e XIX, dhe XX, dhe spastrimeve etnike, shpërnguljet e dhunshme, dhe kolonizimeve që i kreu shteti serb, përfshi këtu edhe luftën e fundit, më 1998-99, megjithatë të dy popujt ndodhen në situatë pak a shumë të njëjtë: të ndarë në disa shtete, pa një shtet nacional ku jeton shumica e kombit.

Rruga e nacionalizmit serb, në këtë marrëdhënie, ishte e ndryshme nga ajo e atij shqiptar sepse, fillon me pavarësinë e fituar, më heret, falë fitores së Rusisë mbi perandorinë otomane dhe njohja e sajë prej Kongresit të Berlinit me 1878, kjo ishte në fakt fillimi i luftës me shqiptarët, të cilën shteti serb e filloi për të pushtuar territoret e banuara me shqiptarë autokton nën Perandorinë Otomane, nën pretekstin se po i çlironte nga Perandoria Osomane.

Pra Serbia, që me 1878, nisi një rrugë të gjatë të përfshirjes së krejt serbëve në një shtet, e cila ide u ndesh me prezencën shqiptare në këtë rrugë, që nga rajoni i Nishit, dhe Kumanovës në jug lindje dhe së fundmi, në shekullin e XX, deri në kufirin grek në jug dhe atë të Shqipërisë londineze në perëndim. Të gjitha këto teritore, në të cilat Serbia pretendonte se i takojnë për shkak të sakrificës mesjetare të Kosovës, I pushtoi dhe më vonë I përfshiu edhe në Jugosllavi, kundër vullnetit të shqiptarëve, duke I shfarosë, duke I kolonizuar ato vise, dhe duke I shpërngulur me dhunë shqiptarët në vende të tjera. Mexhitatë, sot serbët, ndodhen të ndarë në pesë shtete dhe të armiqësuar pak a shumë me të gjithë.

Në anën tjetër, shqiptarët, me njohjen e pavarësisë për Shqipërinë nga konferenca e Londrës, e realizuan shtetin e pavarur, në 1/3 e territoreve të banuara me shqiptarë. Përafërsisht, mbi dy të tretat e territoreve të banuara me shqiptarë mbetën jashtë Shqipërisë së pavarur dhe ato u okupuan kryesisht nga shteti serb menjëherë , për të përfunduar pas luftërave ballkanike, luftës së parë botërore, në Jugosllavinë e parë, e pastaj edhe të dytën, gjithnjë pa vullnetin e banorëve autokton të tyre. Pas shkatërrimit të Jugosllavisë së fundit, shqiptarët në një situatë të kundërt plotësisht me atë të vitit 1878, pas ndërhyrjes së NATO-s për të penguar spastrimin etnik në Kosovë, megjithatë mbetën të ndarë në 5 shtete, përfshi këtu edhe Kosovën.

Duke u nisur nga rruga e ndryshme, ajo që dua të nxjerr si përfundim është se shqiptarët dhe Serbët , ndodhen në situatë pak a shumë të njëjtë edhe pse këto marrëdhënie i ngarkon padyshim qasja e gabuar e nacionalizmit serb ndaj çështjes shqiptare në Ballkan. Serbët përsëri mbetën pa një shtet, ku do të përfshiheshin shumica e serbëve, dhe me program nacional të rikthyer gati në fillim, pra në fillim të shekullit XX.

Ideologjia e nacionalizmit serb mbështetej në luftën kundër Turqisë, dhe të gjithë myslimanëve, dhe kjo shërbeu si pretekst për spastrime të tmerrshme etnike në Kosovë, Maqedoninë e sotme dhe në Sangjak ( Serbinë jugperëndimore), dhe në Serbinë juglindore duke filluar nga qyteti i Nishit, Toplicës, Leskovcit, Vranjes.

Edhe pse nacionalizmi shqiptar filloi rilindjen kombëtare me një ide të çlirimit kombëtarë nga perandoria Osmane, faza tjetër e nacionalizmit shqiptarë bazohet në orientim antiserb, sepse Serbia rrezikonte tashmë tërësinë territoriale, ekzistencën fizike të pjesës më të madhe të kombit , duke pretenduar madje edhe bregdetin e Shqipërisë së sotme, përkatësisht korridoret për të dalur në Adriatik.

Nacionalizmi shqiptarë po ashtu, synonte të gjithë shqiptarët në një shtet, por kjo pengohej pas vitit 1912 vetëm nga shteti serb dhe kështu lufta për shtetin shqiptar në Ballkan, kishte kuptimin e çlirimit nga Serbia, ( më vonë nga Jugosllavia) .

Serbia edhe pse arriti të bashkoj sllavët e jugut në një shtet, dy herë ,nuk arriti të i mbaj bashkë pikërisht për shkak të konceptit unitarist të shtetit në të cilin donin të dominonin. Edhe pse i kamufluar me idenë jugosllave, pra pas vëllazërisë mes sllavëve të jugut, nacionalizmi serb, gjithnjë pro rus, nuk arriti të formësoj shtetin vet, për bindjen time vetëm për shkak të marrëdhënieve të gabuara me shqiptarët, të cilat ideologët e nacionalizmit serb i kishin konceptuar gabimisht si marrëdhënie ndër fetare, apo marrëdhënie mes civilizimesh të kundërta, me të cilët nuk mund të bashkëpunohej, por të cilët duhet ose të nënshtrohen dhe asimilohen ose të shfarosen ushtarakisht.

Në këtë kontekst, shteti serb, ishte drejtuar ideologjikisht nga kisha ortodokse serbe , e cila asnjëherë nuk ishte vetëm organizatë fetare, por ishte një bashkësi shoqëror politike me qëllime politike dhe sociale, të cilat në tri luftëra ( dy prej të cilave botërore) i manifestoi në dëm të gjithë atyre që nuk ishin ortodoks dhe me mizori që e tmerruan botën në fund të shekullit të 20, duke arsyetuar krimet më morbide në emër të interesave nacionale serbe, Këtu vlen të kujtohet Bosnja dhe Kosova.

Dua të rikthehem sërish te Marrëveshja historike e Trieshtës. Për nacionalistët serb , ata konzervativ, duket si tradhti, ndërsa për të moderuarit, duket si një shpresë për jugosllavinë e re, plus Shqipërinë, ndërkohë për nacionalistët konzervativ shqiptarë duket si tradhti , sepse çdo përmirësim i marrëdhënieve me Serbinë shihet me mosbesim, aq më tpër që ajo gjithnjë shihet si dorë e zgjatur e Rusisë në ballkan.

Marrëveshja e Trieshtës, nuk është ndonjë hap I madh, por është ai hapi I vogël I cili e bënë ndryshimin në qasje, dhe përbën një mundësi të re për serbët të jetojnë në një bashkësi ( BE) dhe të I kenë rrugët e hapura në të gjitha drejtimet, për komunikim dhe qarkullim.

Një marrëdhënie e re mes shqiptarëve dhe serbëve, e bënë të mundur, evropianizimin e Ballkanit, ndërkohë që çfarëdo marrëdhënie që synon rikthimin e kontrollit serb në çfarëdo forme , në hapësirat e ish Jugosllavisë dhe Shqipërisë, paraqet ballkanizim të Evropës, prandaj mendoj se samiti i Nishit, i cili u mbajt në teor 2016, në mes qeverive shqiptare dhe serbe, sikurse edhe Trieshta, simbolikisht paraqesin pikëtakimin e ri historik të shqiptarëve dhe serbëve,

Prandaj, mendoj se vetëm në kuadër të marrëdhënieve të reja shqiptaro-serbe, mund të arrihet edhe normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe normalizimi i marrëdhënieve ndëretnike në Maqedoni, Mal të Zi dhe Luginë të Preshevës. Pra, marrëdhëniet e reja shqiptaro serbe, të bazuar në projektin evropian dhe euro-atlantik, shtendosin krejt Ballkanin perëndimor, sa drejtpërdrejtë sa me shembullin e vet.

Fatmirësisht, në këtë proces, politikanët janë përpara shumicës së intelektualëve, të dy kombeve të cilët ende nuk po arrijnë të lirohen nga projeksionet e shekullit të XIX e madje disa as nga ato mesjetare. Është me rëndësi që të hapen rrugët e komunikimit të plotë, bashkëpunimit dhe zhvillimit të përbashkët të gjitha komuniteteve në Ballkan, në kuadër të idesë Evropiane, sepse nacionalizmat në Ballkan nuk e mundin dot përfundimisht, njëri tjetrin, as idetë jugosllave apo ballkanike nuk nuk i zënë ambiciet shtetformuese të popujve të Ballkanit, as nuk sigurojnë paqen në regjion.