Profesoresha Mirjana Najçevska në intervistë për televizionin “Kanal5” tha se Gruevski ka fuqi të mjaftueshme dhe rrjet jashtë shtetit të Maqedonisë, që shumë lehtë të arratisej.

“Si pjesë e Komitetit të Helsinkit isha kundër të keqpërdorimit të institucionit të paraburgimit. Në rastin e këtillë të funksionarëve të lartë, unë që në fillim thashë se Gruevski duhet me patjetër të futet në paraburgim dhe se ai do të ikte nëse nuk futej në paraburgim. Ai nuk është një njeri i zakonshëm, ai ka para, ka fuqi, ai mund të paguaj që të blej, të kërcënoj, ka rrjet edhe jashtë, por, mendoj se me ato masa e ndjekura që nga fillimi, ndonjëri me vetëdije të plotë dhe në nivel të politikës së lartë vendosi që ta lëshoj që të arratisej”, tha Najçevska./Telegrafi/