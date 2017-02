Napoli frikëson Real Madridin me… Maradonën

Napoli kërkon të trembë Real Madrid me gjithçka mundet. Maradona, legjenda e klubit italian, por edhe e futbollit botëror, është sistemuar në të njëjtin hotel me skuadrën e Sarrit, si një burim frymëzimi e karikimi për lojtarët. Por, ajo që me të vërtetë besojnë italianët është gjetja e një ekipi të çrregullt, që e kanë studiuar në detaje. Sarri e di që, nëse Real Madridi vjen së bashku me Ronaldon dhe Benzema në fushë, shanset janë më të pakta. Megjithatë, tentohet një rezultat i pranueshëm sonte, në “Bernabeu”, duke lënë të hapura mundësitë për mrekulli në “San Paolo”. Shembulli që synohet të ndiqet është Borussia Dortmund, në “Signal Induna Park”, në gjysmëfinalen e vitit 2013.Pavarësisht emrit apo qasjes aktuale të dy skuadrave, ky është një duel me të gjithë përbërësit e famës së Ligës së Kampionëve. Natyrisht, Real Madrid është më i favorizuar. Të paktën për sonte, sepse luan në shtëpi, lufton për të mbrojtur titullin e kampionit të Europës dhe ka një përbërje të plotë galaktike. Argumentet e Sarrit mbeten më së shumti në motivimin e të tijve. Zidane nuk ka të gatshëm Gareth Bale dhe Lucas Vázquez, ndërsa Sarri e ka grupin të plotë në dispozicion. E vetmja dilemë është në mesfushën e Napolit, ku Jorginho duket i avantazhuar ndaj Diawara./telesport.al