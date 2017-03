Naser Raufi sonte ora 21 e 30 minuta në Lajm.tv rrëfen detaje të panjohura për konfliktin e Kumanovës

Avokati i Grupit të Kumanovës, Naser Raufi, në një intervistë ekskluzive për LajmTV zbulon detaje të panjohura deri tani lidhur me konfliktin e Kumanovës. Ai thekson se në lëndën që ka përgatitur prokuroria rreth këtij rasti ekziston fotografia e viktimës së 19-të, por nuk përmendet as identiteti i tij, e as në mesin e viktimave.

Raufi ka biseduar edhe me pjesëtarët e grupit të Kumanovës të cilët i ka pyetur për këtë viktimë? Çfarë përgjigje i kanë dhënë ata? Çfarë uniforme ka mbajtur, të policisë, apo të UÇK-së? Cilat janë detajet e fundit lidhur me dyshimet se Mirsadi dhe Begu janë arrestuar të gjallë e pastaj janë likuiduar? Të gjitha përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve janë të ërfshira në intervistën ekskluzive të avokatit Naser Raufi, që do të mund ta ndiqni sonte në ora 21 e 30 minuta, në emisionin InBOX Debativ në Lajm.tv.