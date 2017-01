Nata e Viti të Ri kaloi qetë në Shkup e Kumanovë

Nata e Viti të Ri në Shkup kaloi e qetë dhe pa incidente më të mëdha, infromoi ministri i punëve të brendshme, Agim Nuhiu, i cili sot pati takim pune me Sektorin e Punëve të Brendshme në Shkup, ku u takua me udhëheqësit e këtij sektori.

Më tej ministri Nuhiu informoi për gjendjen e rendit publik dhe qetësinë përgjatë natës së Viti të Ri në rajonin e SPB në Shkup, ku ishte një natë e qetë.

Nuhiu gjithashtu ishte në vizitë edhe në Spitalin Special për Gjinekologji dhe Akusheri “Nënë Tereza” në Çair, ku së bashku me drejtorin e këtij objekti shëndetësor, Bashkim Ismaili, nënën 25 vjeçare Hikmet Ramadan Nuredini, i uruan për foshnjen e parë të lindur në vitin 2017, dhe në emër të MPB-së i ndau dhuratë.

Mjekët nga departamente në ndryshme në Spitalin e Përgjithshëm në Kumanovë njoftuan se Nata e Viti të Ri ka kaluar relativisht e qetë. Snezhana Jovanovska, mjeke në Ndihmën e Shpejtë informoi se përveç disa intervenimeve të rregullta të personave me sëmundje kronike, nuk kanë interevenuar në aksidente komunikacioni ose të lënduar nga fishkezjarret.

“Për dallim nga vitet e kaluara me knaqësi mund të them se kjo natë e Viti të Ri ka kaluar mjaft qetë”, deklaroi Jovanovska.

Nga departamenti intern i Spitalit të Kumanovës, informojnë se tek ata janë paraqitur vetëm dy të rinj të cilët e kishin tepruar me alkool. Të dytë informojnë nga mjekët, janë lëshuar për kurim shtëpiak pas marrjes së terapisë.

Ndërsa nga Qendra urgjente njoftuan se, nata e Viti të Ri ka kaluar qetë vetëm me tre intervenime. Në kirurgji është pranuar një person me lëndime trupore nga dhuna familjare.

Në Kumanovë tanimë për të dytin vit radhazi, nuk organizohet pritje e pëbashkët e Viti të Ri.