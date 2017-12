NBA, Boston dhe Houston vazhdojnë me fitore

Houston dhe Bostoni nuk kanë ndërmend të frenohen në kampionatin e NBA. Skuadrat kryesues të konferencës së Perëndimit dhe të Lindjes kanë shënuar fitoret e radhës duke mundur respektivisht Charlotte Hornets e Denver Nuggets. Bostoni e mbylli sfidën me Nuggets me rezultatin 124-118 në një ndeshje që ishte spektakël i vërtetë duke e përforcuar akoma më shumë pozitën e saj në Lindje. Vulën në fitoren e Celtics e vuri Kyrie Irving, autor i 33 pikëve në këtë ndeshje, ndërsa për Denverin shkëlqeu Harris me 36 pikë. Houston në përballjen me Charlotte regjistroi fitoren e 22 duke e ruajtur vendin e parë në perëndim. 108-96 ishte rezultati me të cilin skuadra teksane e fitoi këtë përballje me Hornets. Chris Paul ishte njeriu i ndeshjes me 31 pikë, ndërkohë që James Harden këtë radhë u mjaftua me 21 pikë të shënuara Portland i shkakton një humbje të dhimbshme Miamit teksa e mposhti 102-95. Gjërat nuk shkuan sipas parashikimeve, pasi Portland i drejtuar nga McColum e Lillard që ishte në ditën e tij më të mirë përmbysi gjithçka dhe në minutat e fundit të sfidës i dha goditjen përfundimtare Miamit.