Pas 4 fitoresh radhazi Los Angeles Clippers ndalet tek më e bukura. Skuadra kaliforniane u mposht në Texas nga Dallas Mavericks me rezultatin 114-110 duke humbur edhe kreun e Konferencës së Perëndimit që tashmë i përket Denver Nuggets. Për t’i shkaktuar disfatën e 7-të sezonale Clippers-ave mendoi dyshja Barnes-Barea që të dysëbashku realizuan 54 pikë për Dallas duke mbuluar kështu edhe mungesën e talentit slloven të Mavericks Luka Doncic për shkaqe dëmtimi. Kjo ishte fitorja e 11-të në 21 takime për Dallas që falë këtij suksesi u ngjit në zonën play-off në Konferencën e Perëndimit. U rikthye te suksesi pas 2 humbjesh rresht San Antonio Spurs. Skuadra tjetër teksane mposhti në AT&T Center, Portland Trail Blazzers me rezultatin 131-118 në një ndeshje ku DeMare De Rozan me 36 pikë, 6 asiste dhe 8 rikuperime ishte lojtari më i mirë mbi parket për Spurs ndërsa shkëlqeu edhe LaMarcus Aldridge me 29 pikë. E pavfleshme paraqitja shumë e mirë e Damian Lillard te Portland pasi 37 pikët e yllit të Blazers nuk i mjaftuan skuadrës nga Oregoni për të evituar humbjen e 4-t në 5 ndeshjet e fundit. Ka rigjetur rrugën e duhur Los Angeles Lakers që falë edhe liderit të saj LeBron James mori fitoren e 3-të radhazi dhe të 14-n në 23 takime duke u ngjitur në vendin e 5-të në Perëndim. Në fitoren e thjeshtë 120-96 ndaj Phoenix Suns skuadrës më të dobët të konferencës, spikati dyshja Kuzma-James respektivisht me 23 dhe 22 pikë. Vazhdon të fitojë Philadelphia 76ers që në shtëpi kaloi 103-95 Memphis Grizzlies duke blinduar vendin e 3-të në Lindje dhe duke kërncënuar nga pas Milwaukee Bucks që pozicionohen të dytët. Në fitoren e 4-t rresht të 76ers, shkëlqeu dyshja J.J Redick-Jimy Butler të cilët sëbashku realizuan 45 pikë.

