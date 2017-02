NBA, Denver shuplakë për Golden State

Denver Nuggets surprizon, Golden State Warriors. Në Pepsi Center skuadra nga Colorado, mposhti me shifrat e thella 132-110, formacionin e trajnerit Steve Kerr. Një sukses shumë i rëndësishëm ky që përmirësoi pozitat e Denver-it, në vendin e 8-t të klasifikimit në Konferencën e Perëndimit. Kjo ishte disfata më e thellë për Warriors në këtë sezon dhe njëkohësisht, humbja e 9-t sezonale, që këtë herë vjen pas 55 ndeshjesh ndërkohë që sezonin e kaluar Golden State, 9 humbje i pësoi në 82 takime duke vendosur një rekord absolut përsa i përket sezonit të rregullt. Më i miri mbi parket për Denver-in ishte spanjolli Hernangomez autori i 27 pikëve, ndërkohë që një paraqitje super bëri edhe serbi Nikola Jokic i cili koleksionoi në total 17 pikë, 12 asist dhe plot 21 rebound. Denveri në këtë ndeshje regjistroi 24 trepikësha nga 40 tentativa në total duke barazuar rekordin e Houston Rockets. Në hije yjet e Warriors me Kevin Durant që ishte i vetmi që arriti kuotën e 25 pikëve.

U rikthye te fitorja San Antonio Spurs. Në Indianapolis, skuadra teksane mposhti me vështirësi 110-106, vendasit e Indiana Pacers për meritë edhe të Kawhi Leoanard. Me 32 pikë, 6 rebound dhe 3 asist, 25-vjecari kalifornian ishte më i miri mbi parket duke udhëhequr, San Antonion drejt një fitoreje me peshë. Në krahun tjetër Indianës edhe pse rezistoi fort deri në fund nuk i mjaftuan 27 pikët e Paul George dhe 22 të tjera të realizuara nga Turner.

Vetëm 1 humbje në 10 ndeshjet e fundit për Boston Celtics që vazhdon të fitojë. 17-herë kampionët e Nba, likujduan edhe Dallas Mavericks brenda në American Airlines Center me shifrat 111-98. Si gjithmonë heroi i Boston-it, ishte Isaiah Thomas, basketbollsiti simbol i formacionit nga Masacusettsi. Thomas këtë herë e mbylli ndeshjen me 29 pikë, 8 asist dhe 1 rebound duke mbajtur mbi supe peshën e skuadrës. Ishte një ndeshje që ndërlikoi akoma edhe më shumë pozitat e Dallas-it në klasifikim, por në krahun tjetër, Celtics falë këtij suksesi blinduan vendin e dytë në Konferencën e Lindjes.