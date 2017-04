NBA, Shkëlqen Lillard, Portland më pranë play-off

Të gjitha skuadrat e Nba e kanë nga një yll ashtu si edhe Portland Trail Blazzers që falë yllit të saj tashmë e sheh veten shumë pranë kualifikimit në play-off. Paraqitja më e mirë në karrierë e Damian Lillard ndihmoi skuadrën nga Oregoni të mposhte me rezultatin 101-86, Utah Jazz në Moda Center. Thjeshtë fantastik 26-vjecari nga Oakland me Lillard që koleksionoi në total 59 pikë 5 asist dhe 6 rebound. Lillard u bë i pari basketbollist në historinë e Nba që realizon 9 herë nga vija për tre gjatë një ndeshje dhe e mbyll sfidën me plot 59 pikë në total. Kur mbeten edhe dy ndeshje deri në fund të sezonit të rregullt, Trail Blazzers pozicionohen të 8-tët në Perëndim dhe aktualisht kanë dy fitore më shumë se Denver Nuggets që ka 1 ndeshje më tepër për të zhvilluar krahasuar me Portland-in.

Fitore edhe për Miami Heat që afrohet gjithnjë e më shumë me kualifikimin në play-off në Konferencën e Lindjes. Në kryeqytet Washington Wizards me vendin e 4-t në xhep dhe pa objektiva të rëndësishëm në këtë fund sezoni, u mposht nga Heat-sat e Eric Spoelstras me rezultatin 106-103. Me këtë sukses Miami barazoi Chicagon për numrin e fitoreve për vendin e 8-të për momentin e mbajnë Bullsat pasi kanë rezultate më të mira në sfidat direkte. Hasan Whiteside me 30 pikë 12 rebound dhe 2 asist ishte heroi i padisktueshëm i skuadrës nga Florida me Miamin që tashmë do të synojë të fitojë edhe dy sfidat e mbetura për të tentuar kualifikimin në fazën finale të këtij sezoni.

Skuadra më e titulluar e Nba nuk heq dorë nga vendi i parë në Konferencën e Linjdes. Boston Celtics koleksionoi fitoren e 51-të sezonale në transfertën e Karolinës së Veriut përballë Charlotte Horntes dhe tashmë i bën presion Cleveland-it që nuk duhet të gabojë për të ruajtur kreun. Isaiah Thomas realizoi 32 pikë në suksesin 121-114 të Celtics, ndërkohë që vendasve nuk u mjaftuan 31 pikët e francezit Nicolas Batum.