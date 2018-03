“Ndaj Sileksit vështirë, shpresojmë t’ia dalim”

Skuadrën e FC Shkupi e prêt një nga udhëtimet më të vështira në sezonin pranveror, ai me Sileksit në Kratovë. Të dyja ekipet po zhvillojnë betejën për dalje në Europë në fund të sezonit.

Cairasit shpresojnë se do të përsërisin suksesin e sezonit të shkuar kur janë kthyer me pikë të plota.

“Shkojmë në një nga udhëtimet më të vështira në kampionat dhe një terren ku kundërshtarët vështirë fitojnë pikët. Në pjesën e sezonit pranveror treguam se kemi kualitet dhe se luftojmë për një pozitë që dërgon në Evropë, por fati sportiv nuk ishte në anën tonë në dy ndeshjet e fundit, kështu që nga pozita e fituesit, duhej të shpëtojmë në minutat e fundit”, deklaroi sulmuesi Stojkovski.

“Kjo ndeshje është në një mënyrë duel i drejtpërdrejtë me një nga konkurrentët tanë për Evropë. Kështu që shpresoj se do të kthehemi me tri pikë nga udhëtimi ynë, ashtu sikurse ishte në duelin tonë sezonin e kaluar, kur ishim mysafir në Kratovë”, shto Kristijan Stojkoski, sulmues i Shkupit.

Skuadra e Shkupit për ndeshjen ndaj Sileksit mungesë të vetme do të ketë Stefan Vujçiçin e lënduar.

Ndeshja në fjalë do të fillojë prej orës 14:00, kurse do të drejtohet nga referi Aleksandar Stavrev nga Shkupi./lajm