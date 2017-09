“Ndale veten o Milaim djali! Kosova nuk është pronë private”

E pagëzova me këtë titull nga fakti se tashmë edhe televizionet tona janë kapur nga më të fortët.

Nuk ka më debat televiziv,ka vetëm grushte. Nuk ka më emision të mirfilltë kulturoro-sportiv, ka vetëm degjenerim. Më besoni nuk kam çfarë të shikoj në TV-të tona.

Fyerje, sharje, ofendime dhe gjuhë denigruese u ngopëm nga ju. Tashmë keni filluar të shpërndani edhe grushte, dhe atë drejtëpërsedrejti nga debatet televizive. Ju lumtë. Të lumtë dhe ne që iu kemi. Thjeshtë e treguat karakterin tuaj, kurse neve na keni bërë me dije së për kënd votuam.

Më pëlqeu një thënie e biznismenit Burim Piraj: ‘’ Milami mori shkollë, Frashëri ra nga provimi’’. Fjalë me vend që nuk duhet menduar dy herë.

Të më falësh z.Milaim Zeka, por nuk munda të durohem pa t’u drejtuar me disa fjalë.

Më kujtohen shumë mirë emisionet tua televizive.Ke qënë njëri ndoshta prej gazetarëve që atë kohë kishe fituar zemrat e shumë shqiptarëve brenda dhe jashtë kufijve të shtetit të Kosovës. Dikur ishe njeriu më i drejtëpërdrejtë dhe kritikuesi më i ashpër i çdo klase politike. Prapë po them, ke qenë shkatrrimtari i shumë barrierave politike që ishin krijuar atë kohë. Të gjithë ne të përgëzonim për burrërinë që tregoje ‘’atëherë’’.

Milaim, sot nuk je ai që ishe. Sot je krejt tjetër. Dëshiroj ta di, nga të erdhi e gjithë kjo etje për pushtet?

Nuk je ai të cilin e prisnim ne. Ndoshta mund të jetë edhe paraja ajo që të ktheu mendjen. Tashmë i ke hyrë politikës. Kodi i mirësjelljes në politikë i ndalon sharjet dhe fyerjet. Por edhe akuzat e pa baza dhe gjuhën denigruese. Milaim, je i zgjedhuri i popullit. Ky popull, të ka besuar dhe të ka kërkuar t’a përfaqësosh denjësisht në parlament, por jo në këtë mënyrë siç e ke nisur. Nuk je në teatrin e kukullave je në studio të televizionit. Nuk je në sallën e cirkëve por je në parlament. Ndale vetën pak o Milaim djali. Secili nga ju jeni të votuar nga ne dhe normalisht se ne kërkojmë një gjuhë tjetër nga ju. Kjo Kosovë e shkretë nuk është pronë e asnjërit nga ju, por edhe parlamenti njëkohësisht. Po qëse je vegël e ndonjërit nga liderët apo subjektet politike, thuaje burrërisht, thuaje publikisht. Thuaje hapur se çfarë kërkon konkretisht. Milaim, ke harruar se nuk jetojmë më në kohën e atij të famshmit ‘xhaxhit Enver’’.

Milaim, ke thyer çdo kod të mirësjelljes. Ato nëna që sot ti i shanë, si në studio televizive si dhe në hollin e Kuvendit, ato janë nënat e dikujt. Janë edhe bija shqiptare. Mund të kesh ndoshta edhe respektin më të madh si idealist dhe bashkëveprimtar me figura shumë të shquara të idealës, por ajo kohë tani më u shkrua në histori dhe mbeti aty ku duhet. Kemi hyrë krejtë në një fazë tjetër pra, për shtetndërtim.

Kur synim i yti apo i kolegëve tuaj është vetëm gjuha e sharjeve dhe fyerjeve, së paku neve diasporën mos na futni në atë thes. Gjithmonë kur u është ngushtuar rrethi, ju jeni thirrur në emër të diasporës. Çfarë po bëni për diasporën?…Asgjë. Ne si diasporë,nuk jemi të interesuar të jemi viktimë e lojërave tuaja politike kushdo qofshin ata.

Milaim, je drejtë hargjimit. Je hargjuar plotësisht. Me keqardhje e them, ke ngelur në një udhëkryq pa semaforë. Je futur në det pa e ditur notin. Ajo çfarë pamë në ‘’Klan Kosova’’, ishte shkollë për ty, kurse Frashëri ra nga provimi. Milaim, me të vërtetë je një fyes i madh. Ndjej keqardhje pse e them. Sot,kur Kosova gjendet në një situatë dramatike, ju e shfrytëzoni foltoren duke hedhur akuza mbi akuza ndaj njëri tjetrit. Milaim, me fjalët : përdhunues, rrugaç, hajvan, lopë etj…thjeshtë me këtë fjalor i drejtuar një pjese të qytetarëve të Kosovës, por edhe grushtët e përdorur në atë studio kanë eënë sulm ndaj pjesës tjetër të qytetarëve këtij shteti kaotik.

Ndale pak vetën Milaim. Kosova nuk është pronë private e asnjërit nga ju. Kosova është e popullit të Kosovës. Kosova është e jona dhe e jona do të mbetet.

Turp për ju…