Ndalet seria e fitoreve të Renovës (VIDEO)

Renova dhe Rabotnicki janë ndarë në barazim 1-1, në njërën prej ndeshjeve kryesore të javës së 30-të, të zhvilluar të dielën në Tetovë. Bardhekaltrit nuk ia dolën të vazhdojnë serinë e fitoreve, por mbetën në garë me Pelisterin për vendin e katërt

Renova e para kaloi në epërsi me golin e Valmir Nafiut në minutën e tetë për rezultatin 1-0. Pas këtij goli rast për të ngritur epërsinë pati edhe Gafuri, por portieri Shishkovski ia doli të ndalë gjuajtjen e tij. Mysafirët e barazuan rezultatin në 1-1 në pjesën e dytë, ndërsa autor ishte Sadiki, i cili sapo kishte hyrë në lojë dhe me kokë mposhti portierin Haxho për 1-1. Ky rezultat mbeti i pandryshuar deri në fund të takimit dhe skuadrat lëshuan fushën me ndarjen e pikëve./lajm

Rezultatet, java e 30-të

Shkupi-Shkëndija 1-1

Renova-Rabotnicki 1-1

Vardari-Pobeda 4-0

Pelisteri-Makedonija GJP 3-1

Sileksi-Bregallnica 3-2

Renditja:

1.Vardari 71

2.Shkëndija 59

3.Rabotnicki 48

4.Pelisteri 44

5.Renova 42

6.Sileksi 39

7.Shkupi 33

8.Pobeda 26

9.Bregallnica 20

10.Makedonija GJP 19