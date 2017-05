Nderim Saraçi, kampion i turneut memorial në shah për nder të Fadil Nimanit-Komandant Tigri

Reshat Ibrahimi

Kampioni i Kosovës, Fide mjeshtri, Nderim Saraci nga Mitrovica, është kampion i turnuet të dytë përkujtimor në shah për nder të Fadil Nimanit-Komandant Tigri.

Ai pas 9 ndeshjeve të zhvilluara (u luajt me sistem zviceran) shënoi tetë fitore dhe një remi dhe me 8,5 pikë doli kampion, para mjeshtërit ndërkombëtar Dejan Stojanovski nga Shkupi, i cili grumbulloi 7.5 pikë. I treti doli Bedri Sadiki nga Kosova me 7.00 pikë, kurse pasoi Aleksandar Trajkovski nga Maqedonia me 6,5 dhe Mahmut Xheladini nga Kosova me 6,5 pikë. Shahistë më i mirë i komunës së Likovës u zgjodh Faredin Osmani.

“Ishte një turne i fortë në të cilin morën pjesë shahistë mjaftë cilësor. Unë jam i lumtur që fitova në një konkurrencë të tillë. Gjithashtu i lumtur që kujtuam komandantin Fadil Nimani”, tha Nderim Saraci, kampion i turneut.

Këta të gjithë së bashku me garuesin më të ri, Valentin Oruci nga Ferizaji i Kosovës (kampion në Kosovë për moshën deri më 10 vjec), u shpërblyen me medalje, kupa dhe mirënjohje nga organizatori kryesor shahisti Agim Shemshiu në organizmi teknik të Komunës së Likovës. Mirënjohjet dhe kupat për më të mirët i ndau Agim Shemshiu dhe kryetari i komunës së Likovës, Sadulla Duraku.

“Jam shumë i lumtur që turneu ishte madhështorë, ku me pjesëmarrjen e tyre na nderuan shahistët më të mirë për momentin në Maqedoni, Kosovë , Shqipëri dhe Luginë të Preshevës. Vitin tjetër do të jetë edhe më I madh ky turne që po mbahet për të kujtuar veprën madhështore të Fadil Nimanit-Komandat Tigrit”, tha për “Lajm”, Shemshiu.

Në turne, i cili u mbajtë në sallën e sporteve në Likovë, kanë marrë pjesë rreth 100 shahistë, për të cilët pas përfundimit të turneut organizatorët shtruan një drekë në restorant “Panorama” në Pendën e Gllazhnjës.

Kujtojmë se mes mysafirëve të shumtë të pranishëm qenë Nusret Avdiu, kryetar i Federatës së shahut të Kosovës, selektori Afrim Fejzullahu dhe referi i njohur Burhan Misini./lajm