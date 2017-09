Ndërpritet ndeshja Kroaci-Kosovë (FOTO)

(E plotësuar) – Gjyqtari suedez Stevan Johannesson vendosi që ndeshja të ndërpritet, për faktin se nuk ka kushte për lojë. Fakti se terreni është i mbuluar në shumë vende nga uji, nuk lejon që takimi të zhvillohet normalisht dhe gjyqtari vendosi drejt që takimi të shtyhet, ndërsa nesër vendoset data dhe ora.

Mbi të gjitha fusha është shumë e vështirë, e mbuluar me ujë në disa vende, edhe qarkullimi i topit është i zorshëm dhe shumë lehtë edhe mund të lëndohen lojtarët. Prandaj, shumë vështirë se mund të vazhdojë kjo ndeshje, edhe pse vendimi final do të jepet nga gjyqtari.

Ndërpritet ndeshja në minutën e 23-të dhe brenda 10 minuta vendoset se do të vazhdojë apo jo ndeshja.

Gjyqtari konsuldohet dhe me gjasë edhe mund të ndërpritet ndeshja, ngase fusha është shumë e vështirë.

20′ Kroacia sulmon, por pa suksese deri me tash.

16′ Perishiq pati mundësi të mirë, por goditja e tij nga afërsia përfundoi jashtë portës. 10′ Kroacia bëhet gjithnjë e më rrezikshme, megjithëse fusha po e pengon ritmin e saj.

5′ Pak shikues në stadium sigurisht kanë ndikuar edhe reshjet e mëdha të shiut. 2′ Ndeshja po vështirësohet shkaku i shiut që bie por edhe terreni në disa pjesë i mbuluar me uji.

Filloi ndeshja. Mario Manxhukiq e nisi topin nga qendra. Futbollistët dalin në fushë. Intonohen himnet e të dyja shteteve. Pa dyshim se fusha është e rënduar për shkak të shiut të madh që po bie ende.

Kombëtarja e Kosovës është para sfidës më të vështirë, e cila sonte (20.45) do të ndeshet me Kroacinë. Në stadiumin në “Maksimir” të Zagrebit, ku pritet atmosferë impozante dhe sigurisht edhe një lojë mjaft e mirë, edhe pse Kroacia është favoritë i madh. Kjo ndeshje është e vlefshme e grupit I të eliminatorëve për Kampionatin Botëror – “Rusia 2018” në futboll. Kroacia është në krye të renditjes me 13 pikë, apo ka 12 më shumë se Kosova në vend të fundit (1 pikë).

Kroacia ka 4 katër fitore, një barazim e një humbje apo goldallimin 11:2, kurse Kosova ka një barazim e pesë humbje, me goldallim 3:18. Në fakt, Luka Modriç, Ivan Rakitiç, Mario Manxhukiç, Ivan Perishiq, Milan Badelj, Nikolla Kaliniç, Dejan Llovren, Mateo Kovaçiç, Andrej Kramariç etj, janë lojtarë të mëdhenj që luajnë kundër Kosovës.

Kroacia – Kosova

Stadiumi “Maksimir”, Zagreb.

Gjyqtar: S. Johannesson (Suedia).

Kroacia: Subashiç, Vrshalko, Llovren, Vida, Pivariç, Kovaçiç, Modriç, Brozoviç, Rakitiç, Perishiç dhe Manxhukiq.

Kosova: Ujkani, Vojvoda, Rrahmani, Jashanica, Kololli, Alushi, Rashica, Berisha, Kryeziu, Zeneli dhe Muriqi.