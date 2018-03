Ndërpritet ndeshja Vardar-Renova, tifozët maqedonas “Komiti” fyejnë shqiptarët!

Është ndërperë për 5 minuta ndeshja mes Vardarit dhe Renovës në stadiumin “Filipi i Dytë” në Shkup, për shkak të brohoritjeve antishqiptare të një grupi tifozësh të Vardarit, “Komiti”, informon gazeta Lajm.

Në minutën e 35-të arbitri Delco Jakimovski për shkak të skandimeve nacionaliste të tifozëve vendës ndërpreu lojën dhe kjo ndërprerje zgjati për disa minuta. Kanë qenë të kota vërejtjet e referit dhe delegatit të ndeshjes, pasi Komiti kanë vazhduar me shfrenimin e tyre kundër shqiptarëve.

Pas konsultimit me kapitenët e të dyja skuadrave ka vazhduar takimi, ndërsa është tërhequr vërejtja se cdo fyerje e radhës do të do të dënohet me zbrazje të tribunës. Janë shpalosur transparente lidhur me situatën momentale në vend.

Parullat e tyre të njohura si vdekje për shqiptarët dhe të tjera kanë qenë refrenë i tyre i shpeshtë. Për momentin, po zhvilohet pjesa e dytë dhe Renova është duke humbur me rezultat 1-0. /lajm